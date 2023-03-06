الرئيس العراقي يؤكد على التنسيق مع إيطاليا لإدامة السدود والمشاريع المائية

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الإثنين، على أهمية التنسيق مع ايطاليا لإدامة السدود المائية والمشاريع الاروائية في العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رشيد استقبل اليوم، في قصر بغداد، السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتسيو كريكانتي، وأكد على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز أوجه التعاون والاستثمار بين العراق وإيطاليا وبما يخدم المصالح المشتركة.

واشار إلى أهمية التنسيق وتبادل الخبرات والزيارات بين البلدين خاصة في ما يتعلق بإدامة السدود والمشاريع الاروائية والزراعة إلى الجوانب الثقافية وتطوير الأماكن الأثرية والمتاحف.

كما جرى، خلال اللقاء، بحث برنامج زيارة الرئيس إلى إيطاليا بناءً على دعوة وجهت له من الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا والتي تعد أول زيارة تنظم لرئيس عراقي.

بدوره، أكد السفير الإيطالي رغبة بلاده في تعزيز العلاقات وتوسيع سبل التعاون مع العراق في مختلف المجالات وبما يعود بالفائدة على الشعبين الصديقين، مشيرا إلى أن بلاده تعمل حاليا على تنظيم معرض كبير مكرس لحضارة وادي الرافدين بالتنسيق مع الجانب العراقي.