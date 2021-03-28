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الرئيس العراقي يؤكد ضرورة المراقبة الأممية للانتخابات

Category: سیاسة

Date: 2021-03-28T12:50:20+0000
الرئيس العراقي يؤكد ضرورة المراقبة الأممية للانتخابات

شفق نيوز/ أكد الرئيس العراقي برهم مصالح، يوم الأحد، ضرورة المراقبة الأممية للانتخابات بما يساهم في نجاحها.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "صالح في قصر السلام ببغداد، رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، وفريق المساعدة الانتخابية في العراق (يونامي). ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي، وجرى، خلال اللقاء، استعراض الجداول الزمنية والعملياتية الخاصة بها".

وشهد اللقاء وفقا للبيان "التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، والالتزامات والمتطلبات الخاصة بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة، وتكثيف الجهود لاستكمال التسجيل البايومتري للناخبين من أجل ضمان المشاركة الواسعة، وتعزيز دور الأمم المتحدة في دعم العملية الانتخابية وضرورة المراقبة الأممية للانتخابات بما يساهم في نجاح الانتخابات، ويضمن السيادة واحترام القرار المستقل للعراقيين".

وشدّدَ صالح، على "أهمية الانتخابات المقبلة، باعتبارها انتخابات مفصلية واستحقاقاً وطنياً، مشيراً إلى ضرورة تأمين إجراء انتخابات نزيهة وعادلة في مختلف مراحل إجرائها وبما يبعد الشكوك والهواجس عنها والتي كانت سبباً في عزوف المواطنين عن المشاركة فيها".

وقال الرئيس العراقي، إن "هناك حاجة ماسة لتوفير بيئة آمنة ومستقرة والاطمئنان على سلامة الإجراءات المطبّقة لإجراء الانتخابات والاعتماد على البطاقة البايومترية، ومنح الفرصة للناخبين في اختيار ممثليهم بعيداً عن التزوير والتلاعب والضغوط، وكذلك منح فرص متساوية للمرشحين في المشاركة والترشح"، منوهاً إلى أن "هذه العوامل تُمثل ركيزة أساسية لإنجاح الانتخابات والانطلاق نحو الإصلاح المنشود".

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