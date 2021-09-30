الرئيس العراقي يؤشر "استخداماً كثيراً" للمال السياسي: انتخابات تشرين ستمهد لتعديلات دستورية

شفق نيوز/ قال الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الخميس، إن الانتخابات المقبلة ستمهد لتعديلات دستورية وفق السياقات القانونية، مشيرا في ذات الوقت الى "استخدام كثير" للمال السياسي.

ولفت صالح في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز"، الى أن "هناك مشككون في قدرة العراق على إقامة الانتخابات بموعدها"، مضيفاً، "نجحنا حتى الآن في إيصال الانتخابات إلى نقطة جيدة".

واوضح أن "هناك ظروفاً عصيبة مرت على العراق، والجميع يدرك بضرورة الإصلاح وأن المنظومة الحالية غير قادرة على توفير حياة حرة كريمة للعراقيين".

ونوه صالح الى أن "التزوير والتلاعب في الانتخابات السابقة هزا ثقة المواطن بالعملية الانتخابية".

وقال أيضاً إن "الجميع يقر أن المنظومة الحالية غير قادرة على المضي، وواقعنا يتطلب التغيير والإصلاح".

وحذر بالقول، "هناك استخدام كثير للمال السياسي".