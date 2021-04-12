سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الرئيس العراقي يوقع مرسوماً بشأن الانتخابات المبكرة ويؤكد على الرقابة الدولية

Category: سیاسة

Date: 2021-04-12T13:58:19+0000
الرئيس العراقي يوقع مرسوماً بشأن الانتخابات المبكرة ويؤكد على الرقابة الدولية

شفق نيوز/ وقع رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الاثنين، المرسوم الجمهوري الخاص باجراء الانتخابات في 10 تشرين الأول المقبل، مؤكدا على الرقابة الدولية للانتخابات.

وقال صالح في كلمة تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "الانتخابات المقبلةَ مهمةٌ ومفصلية وتأسيسية، وتأتي بعد حراكٍ شعبي ناهض يُطالب بالإصلاحِ وتصحيحِ المسارات، وان تأمين حقِّ العراقيينَ في اختيارِ ممثليهم بعيداً عن الضغوط والابتزاز وسرقةِ أصواتِهم يمثلُ أولويةً قصوى، للخروج من ترسباتِ وتراكمات المراحل السابقة".

ودعا صالح الجميع الى "الاستعداد للانتخاباتِ والمشاركةِ الجادةِ فيها والتعبيرِ عن الإرادة الحرة، فالانتخابات فرصة لتحقيقِ تطلعات الشعب النبيلة"، مضيفا "فلتكن اصواتُنا الانتخابية حاسمةً وحازمة في تأكيدِ الانتقالِ بالعراق الى مرحلةٍ يكون فيها اكثرَ تقدماً وعدلاً واستقراراً واستقلالاً".

وتابع أن "مؤسساتِ الدولة المعنية مدعوة للاسراع في تحقيقِ متطلبات إجراءِ انتخاباتٍ نزيهة، وبما يزيل الهواجسَ والشكوكَ التي كانت سبباً رئيسياً في عزوفِ قطاعٍ ليس بالقليل من المواطنين عن الانتخاباتِ السابقة".

وقال رئيس الجمهورية، إنه "لا بد من تهيئةِ المناخِ السياسي المطلوب لرفعِ المعاناة وتحقيقِ العدالة في اختيارِ سلطاتٍ تشريعية وتنفيذية قوية وقادرة على صيانةِ السيادةِ وحفظِ الدولة وهيبتها وترسيخِ العدالةِ بين المواطنين".

وشدد على "ضرورةَ العملِ والتنسيقِ الفاعل والجاد بين الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات لتأمينِ الرقابةِ الأممية وضمانِ نزاهةِ العمليةِ الانتخابية بما يساهم في نجاحِها، وبما يضمن السيادةَ واحترامَ القرار المستقل للعراقيين".

ولفت الى أن "الانتخابات ستجري في ظروفٍ نُقدر وتقدّرون حتماً مصاعبها، من جائحة كورونا والتحدي الأمني بمجابهةِ الإرهاب والخارجين عن القانون، الا اننا نعوّلُ على همّةِ اجهزتِنا الأمنية ووعي شعبِنا بتحملِ المسؤوليةِ في حفظِ امنِ الانتخابات والناخبين".

related

الرئيس العراقي عن تظاهرات السليمانية: لاتفسحوا المجال لوقوع نتائج لا تُحمد عقباها

Date: 2020-12-08 07:10:13
الرئيس العراقي عن تظاهرات السليمانية: لاتفسحوا المجال لوقوع نتائج لا تُحمد عقباها

الكاظمي يحشد "الجميع" للعمل لتأمين الانتخابات ويتطرق لتجاوزات "الأمن"

Date: 2020-12-30 14:45:57
الكاظمي يحشد "الجميع" للعمل لتأمين الانتخابات ويتطرق لتجاوزات "الأمن"

الصدر يلمح لرئاسة وزراء "صدرية" ويعلن التخلي عن قسم له

Date: 2020-11-22 14:45:55
الصدر يلمح لرئاسة وزراء "صدرية" ويعلن التخلي عن قسم له

رد مفاجئ من رئاسة البرلمان على استفسار الرئيس العراقي عن الكتلة الاكبر

Date: 2019-12-15 18:59:27
رد مفاجئ من رئاسة البرلمان على استفسار الرئيس العراقي عن الكتلة الاكبر

الرئيس العراقي يعلن مؤتمراً وطنياً لإعادة النظر بالدستور وفقراته

Date: 2019-10-16 17:43:21
الرئيس العراقي يعلن مؤتمراً وطنياً لإعادة النظر بالدستور وفقراته

التأجيل يلوح في الأفق.. المفوضية تدعو الكاظمي لإرجاء الانتخابات "المبكرة" إلى أيلول 2021

Date: 2020-12-01 12:08:41
التأجيل يلوح في الأفق.. المفوضية تدعو الكاظمي لإرجاء الانتخابات "المبكرة" إلى أيلول 2021

المفوضية تقترح على مجلس الوزراء تشرين الأول موعداً للإنتخابات المبكرة في العراق

Date: 2021-01-17 15:38:23
المفوضية تقترح على مجلس الوزراء تشرين الأول موعداً للإنتخابات المبكرة في العراق

حزب الدعوة الاسلامية يكشف أوراقه الإنتخابية.. أسم الرئيس وأركان التحالف

Date: 2021-01-28 11:04:54
حزب الدعوة الاسلامية يكشف أوراقه الإنتخابية.. أسم الرئيس وأركان التحالف