الرئيس العراقي يهنئ مجتبى خامنئي ويؤكد تضامنه مع ايران

شفق نيوز- بغداد

بعث رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، يوم الثلاثاء، رسالة تهنئة إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية مجتبى علي الخامنئي بمناسبة انتخابه مرشداً أعلى للبلاد.

وجاء في نص الرسالة: "نتقدم بأصدق التهاني والتبريكات إليكم وإلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً وشعباً بمناسبة انتخابكم مرشداً أعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، متمنياً لكم التوفيق في أداء هذه المهمة".

وأضاف: "وفي الوقت الذي نجدد خالص التعازي والمواساة باستشهاد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي الخامنئي وعدد من القادة والمسؤولين والمواطنين الإيرانيين، نؤكد تضامن العراق مع الشعب الإيراني الصديق في هذا المصاب الأليم، آملين بأن تشهد المرحلة المقبلة وقفاً للحرب وتغليب لغة الحكمة والحوار بما يضمن للشعب الإيراني الأمن والاستقرار والازدهار".

وتابع رشيد في رسالته: "نغتنم هذه المناسبة لنجدد موقف العراق الداعم لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف النزاعات وتهدئة التوترات، والعمل المشترك من أجل تثبيت وتقوية الأمن والسلام والاستقرار في عموم المنطقة".