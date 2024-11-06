الرئيس العراقي يهنئ ترامب بمناسبة فوزه بالانتخابات

شفق نيوز/ هنأ رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى.

وكتب رشيد في منشور له على منصة "إكس - تويتر سابقا"، "نتمنى له ولإدارته التوفيق في قيادة الولايات المتحدة نحو مزيد من التقدم والازدهار".

وأضاف "كما نتطلع إلى مرحلة جديدة يسودها الأمل في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتعزيز العلاقات البناءة التي تخدم مصالح وتطلعات الشعوب".