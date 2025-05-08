الرئيس العراقي يهنئ البابا ليو الرابع عشر ويدعو لتعزيز التعايش السلمي

شفق نيوز/ بعث الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد بأصدق التهاني والتبريكات إلى قداسة البابا ليو الرابع عشر بمناسبة انتخابه حبراً أعظم وبابا الكنيسة الكاثوليكية.

وتمنى الرئيس رشيد للبابا، وفق تغريدة عبر حسابه على موقع X ، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، التوفيق والنجاح في أداء رسالته الإنسانية العظيمة، معبرًا عن أمله في أن يسهم في تعزيز قيم السلام وترسيخ التعايش السلمي بين شعوب العالم أجمع.

كما أعرب الرئيس العراقي عن اعتزازه الكبير بالعلاقات الوثيقة التي تجمع العراق والفاتيكان، مؤكدًا على حرص العراق على تعزيز التعاون والعمل المشترك من أجل إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والعمل على نبذ الحروب والصراعات.