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الرئيس العراقي يهاجم تركيا: ترتكب جرائم وممارسات غير إنسانية

Category: سیاسة

Date: 2021-06-03T17:16:40+0000
الرئيس العراقي يهاجم تركيا: ترتكب جرائم وممارسات غير إنسانية

شفق نيوز/ هاجم الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الخميس، تركيا دون أن يسميها، معتبراً بأنها ترتكب جرائم وممارسات غير إنسانية في المنطقة الحدودية بإقليم كوردستان.

وقال صالح في تغريدة على تويتر، إن "التجاوز على السيادة والعنف ونزوح المدنيين من منازلهم، فقطع أشجار الغابات في هرور وباتيفا وغيرها من المناطق الحدودية في اقليم كردستان، ممارسات غير إنسانية وجريمة بيئية لا يجب غض النظر عنها". 

وأضاف بالقول، "واجبنا التنسيق العملي بين سلطات الحكومة الاتحادية والاقليم لإيقاف التجاوزات ومحاسبة المذنبين".

وكانت وزارتا الزراعة في الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان قد أصدرتا مؤخراً بيانا مشتركا قالتا فيه إن شركات تركية، وبمساعدة قوات بلادها، تقوم بقطع الأشجار في مناطق بادينان بإقليم كوردستان ومن ثم تنقلها إلى تركيا بغرض التجارة بها.

وطالبت الوزارتان، أنقرة، بوقف أعمال قطع الأشجار. 

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