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الرئيس العراقي يلتقي نظيره الأمريكي في نيويورك

Category: سیاسة

Date: 2021-09-21T19:44:38+0000
الرئيس العراقي يلتقي نظيره الأمريكي في نيويورك

شفق نيوز/ التقى الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الثلاثاء، في نيويورك، نظيره الأمريكي جو بايدن، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وذكرت الرئاسة العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات في سياق الحوار الاستراتيجي بين البلدين ووفق المصالح المشتركة، ودعم تنظيم انتخابات نزيهة وعادلة، كما تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل  لمكافحة الإرهاب واستئصال جذوره في كل المنطقة".

وأكد صالح "تطلّع العراق لبناء علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية في المجالات السياسية والأمنية والبيئية والاقتصادية والثقافية على أساس المصالح المشتركة، وضمن إطار الاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين".

كما جرى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية، حيث أشار صالح إلى أن "العراق ينطلق من سياسة متوازنة تدعم الحلول الدبلوماسية ومسارات نزع فتيل الأزمات وتخفيف التوترات، والدور المحوري للعراق في إرساء أمن وسلام المنطقة، ومواجهة التحديات البيئية ومسببات التغير المناخي والتصحر وحماية البيئة".

من جانبه، أشاد بايدن بالتقدم الذي يحرزه العراق من أجل تحقيق الاستقرار، وجهوده في تخفيف توترات المنطقة.

وأكد "دعم واشنطن لأمن العراق وضمان سيادته، ومكافحة الإرهاب وتعزيز اقتصاده، ومواصلة العمل والتنسيق المشترك ضمن الحوار الاستراتيجي في مختلف المجالات، وبما يصب في مصلحة البلدين والشعبين".

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