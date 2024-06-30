الرئيس العراقي يقرر إضافة يومين إلى الأعياد الوطنية.. وثيقة

شفق نيوز/ قرر رئيس الجمهورية، يوم الأحد، إصدار قانون يتضمن إضافة فقرتين جديدتين إلى الأعياد الوطنية في جمهورية العراق.

وجاء في وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إنه بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية، وبموجب أحكام الدستور، تقرر اعتبار يوم الثالث من تشرين الاول / أكتوبر عيدا وطنيا للعراق، فيما يُعتبر الرابع عشر من يوليو/ تموز ذكرى لتأسيس الجمهورية.

وبحسب الوثيقة، ستدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية. وأوضح رئيس الجمهورية أن هذا القرار يأتي بهدف تحديد تاريخ رسمي للاحتفال بالعيد الوطني وللتذكير بمناسبة تأسيس الجمهورية.

وكان البرلمان العراقي، قد صوّت يوم 22 أيار/مايو الماضي، على مقترح قانون الأعياد والعطل الرسمية في البلاد، والذي يشمل نحو 11 يوما في السنة بينها "عيد الغدير".

فيما بينت اللجنة القانونية البرلمانية، أن العيد الوطني سيُحدد بموجب القانون الخاص بتحديد علم وشعار الدولة العراقية ونشيدها الوطني.