سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الرئيس العراقي يقدم مشروع قانون عقوبات جديد يعد الأول منذ 50 عاماً

Category: سیاسة

Date: 2021-08-17T16:04:37+0000
الرئيس العراقي يقدم مشروع قانون عقوبات جديد يعد الأول منذ 50 عاماً

شفق نيوز/ قدم الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الثلاثاء، مشروع قانون العقوبات الجديد إلى مجلس النواب ليحل محل قانون العقوبات لسنة 1969.

 جاء ذلك خلال اجتماع موسّع، ضم النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي واللجنة القانونية النيابية، ونقيب المحامين ورئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين وعدداً من الخبراء والفقهاء القانونيين ومجموعةً من الأكاديميين أساتذة القانون في الجامعات العراقية،

وقال صالح بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع القانون الجديد يعُد التعديل الأشمل منذ خمسين عاماً على قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 وتعديلاته التي أُجريَتْ عليه من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل والأوامر الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة"، مشيراً إلى أن "المشروع تبناه مجلس القضاء الأعلى وتم استشارة مجلس الدولة فيه، بينما عملت هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية عليه من خلال الاستفادة من الكفاءات العراقية والدوائر الفقهية المختلفة للوصول إلى صيغة تتلاءم مع الوضع الجديد في العراق".

وأضاف، "لقد حدثت في العراق خلال العقود الماضية تحولات كبرى، لكن منظومته القانونية وقانون العقوبات تحديداً بقي في إطار لم يواكب التطورات التي حدثت في المنظومة السياسية وفي المجتمع العراقي"، لافتاً إلى أن "من أبرز معالم القانون الجديد وضع النصوص العقابية الرادعة لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري ومنع الإفلات من العقاب وإلزام المختلسين بردّ الأموال، وتجريم الأفعال وتشديد العقوبات للجرائم التي ترتكب ضد الاقتصاد الوطني، كما أن القانون يولي اهتماماً بالغاً بحماية الأسرة وتجريم الأفعال المرتكبة ضدها".

كما الرئيس العراقي أن "مشروع القانون الجديد جرى فيه مراعاة الاتفاقات والمعاهدات الدولية كافة، خصوصاً تلك التي صادق عليها العراق باعتبارها جزءاً من القانون الوطني ومن خلال استشارة الأمم المتحدة والصليب الأحمر، وستكون له تبعات إيجابية تجعل العراق في مصاف الدول الملتزمة بالقانون الدولي والمقاييس الدولية المتعلقة بالجريمة والعقاب والحريات الشخصية والتجاوزات التي تحدث في المجتمع".

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن "مشروع القانون حدث وتطورٌ مهمٌ وانطلاقة لمعالجة إرث يتطلب المعالجة"، مشدداً على أن "العراق يريد أن يكون ويجب أن يكون متوائماً مع المنظومة الدولية في ما يتعلق بهذه المفاهيم المهمة".

related

أنصار الحشد يتظاهرون أمام مقر الرئيس العراقي

Date: 2020-10-17 13:36:23
أنصار الحشد يتظاهرون أمام مقر الرئيس العراقي

الرئيس العراقي: نرى بوادر للصراع الاقليمي ولا يمكن للعراق أن يغرق به

Date: 2021-05-05 14:36:03
الرئيس العراقي: نرى بوادر للصراع الاقليمي ولا يمكن للعراق أن يغرق به

حكومة الإقليم: أكثر من 700 ألف نازح عراقي في كوردستان لم يعودوا لديارهم

Date: 2021-06-22 08:40:32
حكومة الإقليم: أكثر من 700 ألف نازح عراقي في كوردستان لم يعودوا لديارهم

البرلمان العراقي يرفض "استفزاز" الامريكان في بغداد ويدعو الجيش الى التدخل

Date: 2020-07-04 20:59:40
البرلمان العراقي يرفض "استفزاز" الامريكان في بغداد ويدعو الجيش الى التدخل

الامم المتحدة تعرض ان تكون كفيلا ضامنا بين الحكومة والبرلمان والمتظاهرين

Date: 2019-11-06 12:45:56
الامم المتحدة تعرض ان تكون كفيلا ضامنا بين الحكومة والبرلمان والمتظاهرين

كشف تفاصيل تعديل الدستور العراقي: فصل صلاحيات المركز بنظام شبه رئاسي

Date: 2019-12-11 11:31:58
كشف تفاصيل تعديل الدستور العراقي: فصل صلاحيات المركز بنظام شبه رئاسي

رسمياً.. العراق يقدم طلباً لواشنطن تمهيداً لسحب قواتها

Date: 2021-03-23 20:20:18
رسمياً.. العراق يقدم طلباً لواشنطن تمهيداً لسحب قواتها

خارجية البرلمان العراقي "تتمسك" بالقضية الفلسطينية والاخيرة تتحدث عن تلقي رشوة

Date: 2019-06-26 15:16:21
خارجية البرلمان العراقي "تتمسك" بالقضية الفلسطينية والاخيرة تتحدث عن تلقي رشوة