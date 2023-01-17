رشيد يقدم في دافوس مقترحات تخص "حصار الدول والأموال بالانتخابات"

شفق نيوز/ قدم الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد في إحدى جلسات منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، اليوم الثلاثاء، جملة مقترحات حول حصار الدول و"الضغوط المادية" التي تغير من مسار العملية الديمقراطية.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد حضر، اليومـ الجلسة الحوارية التي التأمت بعنوان (الديمقراطية، الطريق إلى أمام) والتي عقدت على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي وذلك في مقر الكونغرس بدافوس في سويسرا، مبينة أن الجلسة ناقشت الوضع السياسي العالمي حول الديمقراطية وبعض العوامل التي لها تأثير مباشر عليها، إضافة إلى السبل الهادفة لإنهاء السياسات الدكتاتورية وتأثيراتها على العملية الديمقراطية.

واقترح الرئيس العراقي، وفق البيان، وخلال الجلسة بعض النقاط المهمة تمحورت حول نقد فرض الحصار على دولة، حيث أن الحصار عادة ما يلقي بآثاره السلبية في معظم الأحيان على أكثرية الشعب دون التأثير على الحكومات الدكتاتورية والشمولية.

وأشارأيضاً إلى أن هناك إشكالية في عملية الانتخابات في بعض الديمقراطيات إذ إن الضغوط المادية تغير من مسار العملية الديمقراطية وتفرض شخصيات لا تؤمن بها في بعض الأحيان، ولغرض دعم الديمقراطية لا بد من وجود معيار واحد لحقوق الإنسان يطبق على كل الدول دون استثناء ولا يخضع لتأثيرات العلاقات الخاصة.

وفي جانب آخر التقى رئيس الجمهورية، خلال الجلسة، ببعض قادة الدول المشاركة في المنتدى، ومنهم ملك بلجيكا الملك فيليب، ورئيس جمهورية كوستاريكا رودريغو شافيز.