الرئيس العراقي يغادر إلى دافوس للمشاركة في المنتدى العالمي

شفق نيوز/ غادر رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين، العراق متوجهاً إلى سويسرا للمشاركة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس الجمهورية وخلال زيارته، التي يرافقه فيها وزير الخارجية فؤاد حسين، سيشارك في عدد من الندوات والجلسات الحوارية في المؤتمر، لمناقشة مواضيع عدة تتعلق بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة والشراكات الإقليمية والدولية لدعم قطاعات الطاقة والزراعة والمياه ومواجهة التغير المناخي ومكافحة الفساد وتطوير البنى التحتية وحماية المجتمع.

وفي وقت سابق اليوم، غادر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مطار أربيل الدولي، للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي 2023 في مدينة دافوس السويسرية.