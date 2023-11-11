الرئيس العراقي يغادر البلاد متوجها إلى السعودية للمشاركة في القمة "العربية الاسلامية"

شفق نيوز/ غادر رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، البلاد متوجها إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال القمة العربية غير العادية والقمة الإسلامية في مدينة الرياض لبحث الأوضاع في غزة.

ذكر ذلك إعلام رئاسة الجمهورية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، مضيفاً أن وفداً يرافق الرئيس ضم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، وعضوي مجلس النواب جبار فريح الكناني ووصفي عاصي العبيدي.

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية السعودية عن صدور قرار بعقد قمة عربية إسلامية استثنائية غير عادية مشتركة في الرياض اليوم السبت، بدلً من القمة العربية المقررة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة.