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الرئيس العراقي يعلّق على انتهاء التصويت: تنتظرنا مهمة جسيمة

Category: سیاسة

Date: 2021-10-10T16:00:06+0000
الرئيس العراقي يعلّق على انتهاء التصويت: تنتظرنا مهمة جسيمة

شفق نيوز/ علق الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الأحد، على انتهاء عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة، معتبرا بأنه سيكون بمثابة نقطة باتجاه الإصلاح.

وقال صالح في تغريدة على تويتر، إن "إتمام الانتخابات نقطة شروع باتجاه الإصلاح الذي ينشده الشعب وتأكيد على خياره الديموقراطي".

وأضاف، "تنتظرنا مهمة جسيمة لتشكيل سلطات معبّرة عن ارادته تُحقق تطلعاته نحو مستقبل أفضل".

وتوجه صالح بالشكر إلى "الحكومة والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات والمراقبين الدوليين لتهيئة مستلزمات النجاح لهذا اليوم التاريخي".

من جانبه، قال رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي في بيان، "مبارك للعراقيين خيارهم واختيارهم، فاليوم انجرنا انتخابات مبكرة استجابة لارادة شعبنا".

وتابع بالقول، "شكرا لك من اسهم في انجاح هذا العرس الانتخابي من الناخبين والمفوضية والمراقبين بدعم واسناد القضاء الاعلى والقوات الامنية والقائد العام للقوات المسلحة والدور الايجابي للامم المتحدة ووسائل الاعلام والصحفيين".

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