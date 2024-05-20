الرئيس العراقي يعزي خامنئي وقيادة ايران بوفاة رئيسي: نقف الى جانبكم

شفق نيوز/ عزى رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين، بوفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ورفاقهما الذين قضوا اثر تحطم مروحيتهم شمال غرب البلاد.

وقال رشيد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، وإلى الجمهورية الإسلامية قيادةً وشعباً مؤكدين وقوف العراق إلى جانب الشعب الإيراني بهذا الظرف الصعب".

وكان التلفزيون الايراني الرسمي اعلن صباح اليوم الأحد، عن وفاة الرئيس ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان ومن كان معهما على متن المروحية التي سقطت شمال غرب البلاد.