الرئيس العراقي يعزي بمقتل خامنئي ويدعو إلى وقف الحرب على إيران

شفق نيوز– بغداد

قدّم رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم الأحد، تعازيه إلى إيران بمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من القادة الإيرانيين، مجدداً دعوة العراق إلى وقف الحرب وتغليب الحوار.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، ورد لوكالة شفق نيوز، أن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي "شخصية محورية في تاريخ الجمهورية الإسلامية".

وأكد البيان تضامن العراق مع الشعب الإيراني، داعياً إلى وقف الحرب ومنع التصعيد الذي من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة.

وأشار إلى أن العراق يؤمن بأن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من المآسي.