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الرئيس العراقي يعد ملف المياه مرتكزاً للأمن القومي ويدعو لتسويته مع الجوار

Category: سیاسة

Date: 2021-05-11T12:26:41+0000
الرئيس العراقي يعد ملف المياه مرتكزاً للأمن القومي ويدعو لتسويته مع الجوار

شفق نيوز/ عدّ الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الثلاثاء، ملف المياه مرتكزاً للأمن القومي، مؤكداً ضرورة تأمين حصة العراق المائية وتنظيمها مع دول الجوار وفق المصالح المشتركة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "صالح، استقبل في قصر بغداد، وزير الموارد المائية مهدي رشيد، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع المائية في البلد وانخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات، وحصة العراق المائية وإمداداتها خلال فصل الصيف".

وشدد رئيس الجمهورية على "ضرورة إيلاء ملف المياه أولوية قصوى باعتبارها أحد مرتكزات الأمن القومي العراقي، وأهمية التواصل مع دول الجوار لتنظيم العلاقات المائية على مبادئ حسن الجوار ومراعاة المصالح المشتركة للجميع، وعدم الإضرار بالعراق"، منوّهاً الى الجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة الموارد المائية في هذا الصدد".

كما أكّد صالح "ضرورة الاهتمام والمتابعة المستمرة للسدود وصيانتها وحماية المسطحات المائية وخصوصاً الأهوار، والعمل على إنجاز وتأمين مستلزمات الريّ للمزارعين والفلاحين في عموم البلاد، ووضع خطط استراتيجية بالتنسيق مع الخبرات الدولية في مجال مواجهة أزمات الجفاف والتصحر والتغير المناخي".

من جانبه قدّم الوزير مهدي رشيد "عرضاً مفصّلا عن الأوضاع المائية في البلاد، والخطط الموضوعة لمواجهة التحديات التي تواجه ملف المياه في البلد خصوصاً مع انحسار مياه الأمطار للموسم الحالي، الى جانب الحوارات الجارية مع دول الجوار بشأن حصة العراق المائية".

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