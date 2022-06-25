الرئيس العراقي يعد قصف حقل "كورمور" استهدافاً لاستقرار البلد وضرباً للاقتصاد الوطني

شفق نيوز/ عدّ الرئيس العراقي برهم صالح، يوم السبت، القصف الذي طال حقل كورمور الغازي بقضاء جمجمال بمحافظة السليمانية استهدافاً لاستقرار البلد وضرباً للاقتصاد الوطني.

وقال صالح في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "الاعتداءات التي طالت حقول النفط والغاز في كورمور وغيرها من المناطق هو استهداف لاستقرار البلد وضرب للاقتصاد الوطني".

وأضاف، "لا خيار لنا الا ان نقف بحزم ضد هذه المحاولات الاجرامية الآثمة، وعلى جميع القوى الوطنية التكاتف لدعم الأجهزة الأمنية وترسيخ مرجعية الدولة وسيادة القانون".

واليوم السبت، أفادت المديرية العامة لقوات مكافحة الإرهاب - CTG، بأن حقل "كورمور" الغازي تعرض إلى قصف بـ6 صواريخ على الأقل خلال الهجمات الثلاث التي تعرض لها خلال الأيام القليلة الماضية.