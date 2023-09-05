الرئيس العراقي يطلب دعماً صينياً في اعادة بناء البنى التحتية للبلاد

شفق نيوز/ دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الثلاثاء، الى دعم دولي لتنسيق مكافحة الإرهاب، فيما طلب دعما صينيا في اعادة بناء البنى التحتية للبلاد.

وقال عبد اللطيف جمال رشيد في مقابلة مع وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، إن العراق عانى من الإرهاب لفترات طويلة، داعيا المجتمع الدولي إلى التعاون والتنسيق لمواصلة مكافحة الإرهاب.

وأضاف أن التقارب بين إيران والسعودية خطوة إيجابية لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام، ونقدر الجهود التي بذلتها الصين والعراق من أجل ذلك التقارب.

وبين أن العراق يحتاج إلى دعم المجتمع الدولي وإسهام الشركات العالمية في مجالات الإعمار والبناء وتطوير البنى التحتية والكهرباء والماء والطاقة والخدمات الأخرى.

وأكد أن العراق بحاجة لبناء طرق وجسور وسدود وكذلك سكك حديدية وغيرها من الأمور المتعلقة بتحسين البنية التحتية ويمكن للشركات الصينية أن تدعم العراق في هذا الصدد، لافتا الى أن علاقاتنا مع الصين في تطور جيد، ونُقدر جهود الشركات الصينية والشركات العالمية الأخرى التي شاركت في عمليات إعمار العراق.

ورحب الرئيس العراقي بالمؤتمرات التي تعقد من أجل تحسين البيئة ومواجهة التغير المناخي لأن لها تأثيرا كبيرا على صحة البشر ومستقبلهم وكذلك على أجيالنا القادمة.

ونوه الى ان مبادرة الحضارة العالمية التي اقترحها الرئيس الصيني شي جين بينغ مهمة وهناك ضرورة للتنسيق والتعاون من أجل إحياء الحضارات القديمة في مجالات الثقافة والعلم مع كافة الأطراف.