الرئيس العراقي يطلب إدراج قانون "محافظة حلبجة" على جدول أعمال البرلمان

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الثلاثاء، أهمية استكمال إجراءات تحويل مدينة حلبجة من قضاء إلى محافظة وإدراج مشروع القانون على جدول أعمال مجلس النواب.

جاء ذلك في رسالة بعثها إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وفق بيان صدر عن رئاسة الجمهورية وورد إلى وكالة شفق نيوز.

وأكد الرئيس العراقي أن مدينة حلبجة تعد رمزا من رموز التصدي لاستبداد النظام السابق وقد تعرض أهلوها للمجازر المتتابعة، وقدمت قوافل من الشهداء.

وأكد رئيس الجمهورية ضرورة إدراج مشروع قانون تحويل مدينة حلبجة إلى محافظة على جدول أعمال مجلس النواب للتصويت عليه تمهيداً لتصديق القانون وإصداره ونشره في الجريدة الرسمية، خاصة بعد استيفاء الإجراءات القانونية بذلك، واستكمال وزارة التخطيط إجراءات تحويلها إلى محافظة.

وفي 13 -3-2023، وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق، وإحالته إلى مجلس النواب"، وذلك "إنصافاً لهذه المدينة، وإكراماً لشهدائها" وفق بيان حكومي.