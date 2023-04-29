الرئيس العراقي يصل إيران على رأس وفد رفيع

شفق نيوز/ وصل رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، إلى إلى مطار مهرباد بالعاصمة الايرانية طهران في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رشيد وصل، اليوم، إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زيارة رسمية ترافقه السيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد، مبينا أنه يترأس وفدا رفيع المستوى ضم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الكهرباء زياد علي فاضل، ووزير الموارد المائية عبد عون ذياب، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، إضافة إلى عدد من المستشارين وكبار المسؤولين.

وبحسب مكتبه، فإن الزيارة تأتي تلبيةً لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حيث من المؤمل أن تشهد لقاءات مع كبار المسؤولين الإيرانيين.

بدورها قالت وكالة الانباء الايرانية الرسمية "ارنا"، أنه كان في استقبال الرئيس العراقي الذي يرافقه في الزيارة عقيلته -لدى وصوله إلى المطار ، وزير الاقتصاد والمالية الإيرانية إحسان خاندوزي، ومساعدة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية لشؤون المرأة والأسرة انسية خزعلي.

وبينت أنه من المقرر أن تقام مراسم الترحيب الرسمي بالرئيس العراقي بحضور آية الله رئيسي في مجمع سعد آباد التاريخي -الثقافي بطهران، وبعد مراسم الترحيب يبدأ محادثات الرئيسين الإيراني ونظيره العراقي.