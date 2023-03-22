الرئيس العراقي يصل نيويورك للمشاركة في مؤتمر المياه

شفق نيوز/ وصل رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، (فجر الثلاثاء) 21 آذار 2023 إلى نيويورك .

وتأتي هذه الزيارة، وفق بيان رئاسي ورد الى وكالة شفق نيوز، "استجابة للدعوة الرسمية التي تلقاها من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للمشاركة في أعمال مؤتمر نيويورك للمياه الذي تنظمه الأمم المتحدة من 22- 24 آذار الحالي".

ويرافق الرئيس رشيد وفد يضم وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير البيئة نزار ئاميدي، ومحافظ البصرة أسعد العيداني.

وكانت طائرة الرئيس العراقي والوفد المرافق له قد هبطت في مطار كوزبي العسكري في كندا، وكان في استقبالهم القائم بالأعمال رئيس البعثة الدبلوماسية حيدر راضي ناصر، وذلك لتزويد الطائرة الرئاسية بالوقود والاستراحة نظراً لبعد المسافة بين بغداد ونيويورك.