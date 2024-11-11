الرئيس العراقي يصل أذربيجان للمشاركة في قمة المناخ الأممية

شفق نيوز/ وصل الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الإثنين، إلى أذربيجان للمشاركة في قمة المناخ الأممية.

وينعقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ أو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والمعروف أكثر باسم COP29، في باكو، أذربيجان، في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024.

وذكر بيان مقتضب للرئاسة العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وصل إلى أذربيجان للمشاركة في قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP29)"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأكد تقرير المناخ الصادر عن الأمم المتحدة قبل أيام فقط من المؤتمر أن متوسط ارتفاع درجة الحرارة العالمية يقترب من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، مما سيضع العالم على مسار ارتفاع كارثي يتراوح بين 2.6 و3.1 درجة مئوية هذا القرن، ما لم يحدث خفض فوري وبشكل كبير في انبعاثات غازات الدفيئة.