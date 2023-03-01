الرئيس العراقي يصل أذربيجان للمشاركة بقمة عدم الانحياز

شفق نيوز/ وصل رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الأربعاء، إلى أذربيجان للمشاركة في اجتماع مجموعة الاتصال على مستوى القمة لحركة عدم الانحياز للتعافي لما بعد جائحة كورونا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيو، أن طائرة الرئيس حطت في مطار حيدر علييف في العاصمة باكو، وكان في استقباله النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني الدكتور يعقوب عبد الله أوغلو أيوبوف وعدد من المسؤولين.