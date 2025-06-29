الرئيس العراقي يصل اشبيلية برفقة مسؤولين

شفق نيوز- بغداد

أفادت رئاسة جمهورية العراق، يوم الأحد، بأن الرئيس عبد اللطيف رشيد وصل إشبيلية للمشاركة في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رشيد، والسيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد وصلا، اليوم، إلى إسبانيا للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بمدينة إشبيلية.

ويرافق الرئيس العراقي خلال الزيارة، بحسب البيان، عدد من المستشارين والمسؤولين الحكوميين، حيث يشارك في فعاليات المؤتمر الذي يهدف إلى تعزيز آليات تمويل التنمية على المستوى الدولي.