الرئيس العراقي يشكر الولايات المتحدة لاستمرارها بدعم العراق

شفق نيوز/ أعرب رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، يوم الثلاثاء، عن تقديره لاستمرار الولايات المتحدة بدعم العراق في جميع المجالات.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم، في قصر بغداد، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي، وتحدث خلال اللقاء، عن علاقات الصداقة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويساعد في تخفيف التوترات في المنطقة عبر الحوار.

من جانبها جددت السفيرة الأمريكية، دعم بلادها لاستقرار العراق، مؤكدة وفق البيان، الاستمرار في تقديم المساعدات الضرورية للعراقيين ضمن اتفاق الإطار الاستراتيجي بين البلدين.

وبهذا الصدد، يقول البيان، أعرب رئيس الجمهورية عن تقديره لاستمرار الولايات المتحدة بدعم العراق في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك لمواجهة الأوضاع الاقتصادية والتغيرات البيئية والمناخية التي يعد العراق أكثر البلدان تأثراً بها.