الرئيس العراقي يشدد على حفظ الاستقرار الإقليمي ومنع توسع دائرة الصراع

شفق نيوز/ أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الاثنين، على ضرورة حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي ومنع توسع دائرة الصراع، على خلفية الأحداث الجارية في سوريا.

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رشيد استقبل في قصر بغداد، سفير الجمهورية العربية السورية لدى العراق صطام جدعان الدندح، وأكد خلال اللقاء حرص العراق على الأمن والسلام في سوريا، واستعداده لتقديم الدعم اللازم لحفظ استقرار المنطقة.

واستعرض اللقاء تطورات الأوضاع الأمنية في سوريا، حيث أكد دعم العراق لترسيخ الاستقرار، والعمل من أجل منع توسع دائرة الصراع.

وأوضح رئيس الجمهورية أن تطورات الأحداث في سوريا وانعكاساتها على المنطقة ككل هي موضع اهتمام شديد، مشدداً على عمل العراق الثابت لتعزيز السلم والأمن الدوليين.

وأطلع السفير السوري، رئيس الجمهورية على مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، مشيداً بمواقف العراق المساندة والداعمة لسوريا.

وفي بيان آخر، استقبل رئيس الجمهورية في قصر بغداد، سفير تركيا لدى العراق أنيل بورا إنان، واستعرض اللقاء المستجدات على الساحة الإقليمية كما تم بحث التطورات الأمنية في سوريا، حيث أشار الرئيس إلى ضرورة بذل الجهود كافة لأجل الحفاظ على الأمن والاستقرار فيها.

من جانبه، أوضح السفير موقف تركيا من التطورات الحالية التي تشهدها المنطقة، مؤكدا أهمية استمرار التشاور والتنسيق وبما يحفظ السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.