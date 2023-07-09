الرئيس العراقي يشخّص خللاً لدى الجيل الحالي ويدعو لإنشاء مركز ثقافي عربي كوردي

شفق نيوز/ شخّص رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الاحد، عدم إتقان الجيل الحالي للغة العربية وضرورة معالجة هذا الخلل، مؤكداً على ضرورة إنشاء مركز ثقافي عربي - كوردي يخدم الحركة الثقافية في العراق ويبّرز دور الشخصيات الأدبية والفنية.

وذكر إعلام رئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الرئيس رشيد استقبل اليوم في قصر بغداد، رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزه يي والوفد المرافق له، ورئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى، وجرى خلال اللقاء بحث أهم القضايا الراهنة وتطورات الأوضاع السياسية.

وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة التواجد الفعال لممثلي حكومة الإقليم في بغداد وبما يسهم في تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وأشار إلى العمل لإنشاء مركز ثقافي عربي - كوردي يخدم الحركة الثقافية في البلد ويبرز دور الشخصيات الأدبية والفنية، ويقدّم نتاجاتها للجمهور، مشيرا إلى أن هناك نقصا في إجادة اللغة العربية من قبل أفراد هذا الجيل ولابد من تكثيف الجهود لتدارك هذا الخلل.

كما تطرق الرئيس في هذا السياق إلى أهمية دراسة التاريخ ونشر ثقافة المطالعة والمعرفة.

وتحدث عن عدة مشاريع قوانين يجري العمل بشأنها مثل مجلس الاتحاد، ومجلس المياه، وقانون المرأة، مؤكدا العمل على معالجة الكثير من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.

ولفت رشيد إلى أن رئاسة الجمهورية عملت مع مؤسسات الدولة المعنية كالداخلية والعدل من أجل إطلاق سراح العديد من المعتقلين تجاوز عددهم ما يقارب الخمسة آلاف معتقل خلال الشهور الماضية.

واشار ايضا الى عن التطورات الإيجابية التي تشهدها البلاد في مجال الخدمات والأمن، مؤكدا أن ترسيخ الأمن والاستقرار ركيزتان لحل جميع المشكلات.

بدورهم، قدّم أعضاء الوفد شكرهم لرئيس الجمهورية وحرصه ومتابعته لعمل دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم، مؤكدين سعيهم الجاد من أجل تعزيز العلاقات مع حكومة وبرلمان المركز وبما يعضد التواصل الخارجي تحقيقاً للمصالح العليا لجميع المواطنين.