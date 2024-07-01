الرئيس العراقي يستنكر تصريحات "والتز" تجاه زيدان: ستؤثر على طبيعة العلاقات الثنائية

شفق نيوز/ استنكر رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الاثنين، تصريحات النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي مايك والتز تجاه رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان.

وقال رشيد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "التصريحات لا تمس فقط شخص رئيس مجلس القضاء الأعلى وإنما هي مساس باستقلالية القضاء العراقي الذي هو ركن أساس من أركان الدولة".

واشار الى أن "النظام القضائي العراقي، يعد من أرصن الأنظمة القضائية المستقلة في المنطقة وهو الكافل لتحقيق العدل والداعم لسيادة القانون والضامن لحقوق المواطنين المشروعة في العيش الحر الكريم، وما الاستقرار الأمني والسياسي الذي يشهده العراق إلا دليل واضح على ذلك".

ولفت رشيد الى أن "مثل هذه التصريحات غير المسؤولة قد يؤثر تكرارها على طبيعة العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية".

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، اول امس السبت، رفضها لتصريحات النائب الأميركي مايك والتز بحق رئيس مجلس القضاء الأعلى، بما يمثل "تدخلا سافرا في الشأن العراقي".

ويعتزم النائب الجمهوري، مايك والتز، عضو لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية في مجلس النواب تقديم تعديل على مشروع قانون من شأنه اعتبار مجلس القضاء الأعلى ورئيسها "كأصول تسيطر عليها إيران"، بحسب تقرير نشره موقع "واشنطن فري بيكون".