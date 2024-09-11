الرئيس العراقي يستقبل نظيره الإيراني في بغداد.. صور

شفق نيوز/ استقبل رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الأربعاء، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان والوفد الوزاري المرافق له في قصر بغداد

ووصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة بغداد تلبية لدعوة رسمية وجهها له رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وهذه أول زيارة خارجية يجريها بزشكيان منذ تسنمه منصب رئاسة الجمهورية الاسلامية الإيرانية.

ومن المقرر ان يرعى كل من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان توقيع حزمة من مذكرات التفاهم بين العراق وايران بمختلف المجالات.