الرئيس العراقي يستقبل أردوغان في "قصر بغداد"

شفق نيوز/ استقبل الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الإثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وذكر بيان مقتضب لرئاسة الجمهورية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رشيد استقبل أردوغان في قصر بغداد"، دون مزيد من التفاصيل.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وصل اليوم الاثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة هي الاولى منذ 13 عاما، بعد أن كانت آخر زيارة له حين كان رئيسا للوزراء في آذار 2011.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني كان على رأس المستقبلين لاردوغان في مطار بغداد.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى العراق، وزراء الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر والداخلية علي يرلي قايا والتجارة عمر بولات والنقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو والزراعة والغابات إبراهيم يوماقلي والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح قاجر.

وخلال زيارته التي تستغرق يوماً واحداً، من المقرر أن يعقد أردوغان اجتماعات مع نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني في العاصمة بغداد.

وعقب إتمام لقاءاته في العاصمة بغداد، سيتوجه الرئيس أردوغان برفقة وفده، إلى مدينة أربيل في اقليم كوردستان للقاء المسؤولين الكورد.