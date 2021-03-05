الرئيس العراقي يستقبل بابا الفاتيكان بمراسم رسمية

شفق نيوز/ استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح بابا الفاتيكان فرنسيس الذي يقوم بزيارة تاريخية إلى بغداد والتي وصلها في وقت سابق من اليوم.

ومن المقرر أن يجري البابا فرنسيس جولة تشمل بالإضافة إلى بغداد، النجف للقاء المرجع الديني علي السيستاني، ومدينة أور في الناصرية، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، ونينوى.

ويحظى بابا الفاتيكان بمراسم ترحيب رسمي في القصر الرئاسي العراقي على أن يلتقي ايضاً ممثلي المجتمع المدني والسلك الدبلوماسي.

واستقبل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أولاً، بابا الفاتيكان لدى وصوله لمطار بغداد الدولي.