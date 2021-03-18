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الرئيس العراقي يستبعد التطبيع مع اسرائيل

Category: سیاسة

Date: 2021-03-18T12:56:41+0000
الرئيس العراقي يستبعد التطبيع مع اسرائيل

شفق نيوز/ قال الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الخميس، إن بلاده ملتزمة بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الكاملة، ولن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط دون تحقيق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

وجاءت تصريحات الرئيس العراقي في حوار مع "سكاي نيوز عربية"، مستبعدا خلالها توقيع اتفاق سلام بين بلاده وإسرائيل، مؤكدا أنه لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط دون تحقيق المطالب الفلسطينية. 

وحول سؤاله عما يدور حاليا بين الأردن ومصر والعراق من تحركات في الآونة الأخيرة، أكد الرئيس العراقي أنه يجمع البلدان الثلاثة علاقات اقتصادية ورؤى مشتركة، مشيرا إلى أن العمل ما يزال جاريا على مجموعة مشاريع استثمارية بين مصر والعراق والأردن، تؤدي إلى ربط وتكامل اقتصاديات الدول الثلاث.

وكشف الرئيس العراقي أن ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيزوران بلاده، قريبا، من أجل متابعة المشاورات بشأن المشاريع المرتقبة بين البلدان الثلاثة.

وبشأن دول الخليج، قال برهم صالح إن علاقة العراق مع دول الخليج في تنام وتطور، مؤكدا أن موقع العراق جغرافيا يستدعي الحفاظ على هذه العلاقة.

وتطرق إلى زيارته الأخيرة إلى العاصمة الإماراتية، أبوظبي، مؤكدا أنه ناقش مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، سبل النهوض بواقع المنطقة من خلال الاستثمار والتكامل الاقتصادي.

وشدد صالح على أن "العراق بموقعه من دون توازن في علاقاته، وقراءة دقيقة لوضعه الجغرافي والسياسي، لن يكون ناجحا"، مضيفا أن "علاقات العراق مع إيران وتركيا مهمة جدا، لكن ارتكازه إلى عمقه العربي يعد عامل استقرار ليس فقط للعراق، وإنما لكل المنطقة"

 

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