الرئيس العراقي يزور أمريكا  لحضور مؤتمر أممي بشأن المياه

شفق نيوز / بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراقي العلاقات بين العراق والمنظمة الدولية وسبل تعزيزها، فيما تلقى رشيد دعوة من الأمين العام للأمم المتحدة لحضور مؤتمر المياه في نيويورك.

وقال لمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم الأربعاء، في قصر بغداد، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق (UNDP) آوكي لوتسما الذي سلّم رشيد دعوة رسمية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لحضور مؤتمر المياه من أجل التنمية المستدامة الذي سينعقد في نيويورك".

وأضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين العراق والأمم المتحدة، حيث تركزت المناقشات حول جملة من الموضوعات من أبرزها الشراكة المثمرة القائمة حالياً والسبل الكفيلة بتعزيزها في المرحلة القادمة".

وأكد رئيس الجمهورية، وفقا للبيان، "أهمية تنشيط التعاون في مجال إدارة المياه والمياه العابرة للحدود، وتطوير وتحسين الواقع الزراعي والإداري والحد من التلوث المائي فضلاً عن أهمية تطوير القدرات لإدارة المياه في البلاد".

بدوره أبدى آوكي لوتسما الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق عن "تعاطفه الإنساني مع قضية النازحين"، مؤكداً استعداد البرنامج للتعاون مع الحكومة والجهات والمنظمات المعنية لـ"تعزيز قدراتها على مواجهة الضغوط المعيشية المتزايدة لهذه الشريحة".

وأعرب لوتسما عن "شكره وتقديره للدعم الذي يوفره رئيس الجمهورية لمنظمة (UNDP) وكوادرها وبما يضمن استمرار التعاون البناء في مختلف المجالات التي يعمل عليها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تصب في مصلحة العراق وشعبه".