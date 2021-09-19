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الرئيس العراقي إلى امريكا للمشاركة بقمة أممية

Category: سیاسة

Date: 2021-09-19T16:52:08+0000
الرئيس العراقي إلى امريكا للمشاركة بقمة أممية

شفق نيوز/ يزور الرئيس العراقي برهم صالح، يوم غد الاثنين، الولايات المتحدة الأمريكية.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، إن زيارة الرئيس صالح تأتي بناء على دعوة للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يشارك قادة حوالي مئة دولة في الاجتماع المقرر انعقاده في المقر العام للأمم المتحدة في نيويورك.

ومن القادة الذين أعلنوا حضورها الرؤساء الأميركي جو بايدن والبرازيلي جاير بولسونارو والتركي رجب طيب إردوغان والألماني فرانك فالتر شتاينماير والفنزويلي نيكولاس مادورو ورؤساء الوزراء البريطاني بوريس جونسون والإسرائيلي نفتالي بينيت.

وسيغيب عن الاجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي بررت أوساطه عدوله عن الحضور بالقيود الصحية المفروضة. وخلافا لقادة آخرين سيتوجهون بكلمة إلى الجمعية العامة عبر الفيديو، أوكل ماكرون إلى وزير خارجيته جان إيف لودريان التحدث باسم فرنسا.

في العام الماضي، عقد هذا الملتقى الدبلوماسي الكبير عبر الانترنت، إذ امتنع المشاركون عن السفر بسبب الحجر الصحي الذي فرضته الولايات المتحدة.

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