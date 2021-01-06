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الرئيس العراقي يرهن بناء "جيش قوي" بضبط السلاح المنفلت

Category: سیاسة

Date: 2021-01-06T08:28:03+0000
الرئيس العراقي يرهن بناء "جيش قوي" بضبط السلاح المنفلت

شفق نيوز/ اكد الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الاربعاء، أن بناء جيش قوي وطني مدافع عن سيادة العراق مرهون بصبط السلاح المنفلت.

وهنأ صالح، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بالذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي، مشدداً على أن "قوة وهيبة الجيش وتطوير صنوفه المسلحة تمثل قوة وهيبة الدولة الحارسة والخادمة لشعبها".

وأشار ، إلى "ضرورة أن يبقى الجيش مؤسسة وطنية دستورية حامية للسيادة والوطن لا أداة بيد الاستبداد والدكتاتورية".

وأكد صالح أن "الانتصارات التي تحققت على الإرهاب بفضل التعاون والتكاتف بين الشعب والجيش ومختلف صنوف القوات المسلحة من البيشمركة والحشد الشعبي وأبناء العشائر، تستدعي مواصلة الجهود لبناء جيش وطني مؤمن بعقيدته العسكرية ورسالته في الدفاع عن الوطن وحفظ السيادة، وهذا لن يتحقق ما لم يتم ضبط السلاح المنفلت، وحصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز التكاتف بين مكونات الشعب".

ونوه إلى أن "الحفاظ على الأمن والاستقرار مطلب واستحقاق لا تراجع فيه ولا تهاون، وهو الأرضية للانطلاق نحو إكمال الاستحقاقات الأخرى في بناء دولة مقتدرة ذات سيادة كاملة".

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