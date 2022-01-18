الرئيس العراقي يدين هجوم الحوثيين: هذه الاعمال تُشكل تهديداً لأستقرار المنطقة

شفق نيوز/ اكد رئيس جمهورية برهم صالح، يوم الثلاثاء، أن أمن واستقرار الإمارات جزءٌ لا يتجزأ من أمن واستقرار العراق.

وقالت الرئاسة العراقية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "صالح أجرى اتصالاً هاتفياً مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، أدانَ خلاله الاعتداء الآثم على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".

ونقل البيان عن صالح تأكيده أن "مثل هذه الاعمال تُشكل تصعيداً وتهديداً لأمن واستقرار كل المنطقة"، مؤكداً أن "أمن واستقرار الإمارات جزءٌ لا يتجزأ من أمن واستقرار كل المنطقة".

وأشار صالح إلى "تضامن العراق مع دولة الإمارات، ومنوّهاً إلى أهمية العلاقات الثنائية بين الشعبين والبلدين الشقيقين".

من جانبه، ثمّن بن زايد آل نهيان اتصال الرئيس العراقي، مُشيداً بموقف العراق الداعم لدولة الإمارات، ومعبّراً عن تقديره للجهود التي يبذلها العراق في سبيل إرساء السلام في ربوع المنطقة.

وأعلنت حركة انصار الله "الحوثيين" المتحالفة مع إيران عن تنفيذها عملية شملت استخدام صواريخ وطائرات مسيرة، امس الاثنين، مما أدى إلى انفجار ثلاث شاحنات لنقل الوقود وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص واندلاع حريق قرب مطار أبوظبي عاصمة الإمارات.