العراق يدعو لإقامة دولة فلسطينية ويندد بالانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية

شفق نيوز/ جدد رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم السبت، موقف بلاده الدعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة تكون القدس عاصمتها القدس، منددا بالانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية في الحرب الذي تشنها على قطاع غزة.

وقال رشيد بكلمة ألقاها في أعمال القمة العربية غير العادية والقمة الإسلامية في مدينة الرياض، إن العراق يجدد موقفه الثابت والداعي لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني بالوصول الى حلٍّ عادلٍ، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

وأضاف أن العراق يرفض سياسات الانتقام والعقاب الجماعي التي ينتهجها المحتل بحق الشعب الفلسطيني، كما يدين العراق بشدة الإنتهاكات الصارخة للقوانين الدولية الإنسانية، ولا سيما جرائم استهداف المجمعات السكنية، والمستشفيات، والمرافق المدنية التي نتج عنها سقوط آلاف الضحايا معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

وتابع بالقول، إن العراق يدعو لوضع إطار عملي للأخذ بزمام الأمور وإنقاذ شعب فلسطين من هذه المجازر، عبر ما يأتي:

أولاً: دعوة المجتمع الدولي للتحرك الجاد لإدانة الهجوم الممنهج والانتهاكات الخطيرة واستهداف المؤسسات المدنية في قطاع غزة ويتبع ذلك الوقف الفوري للأعمال الحربية.

ثانياً: التحرك السريع والجاد لأجل السماح لقوافل المساعدات الإنسانية بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية فوراً ومن دون قيود لإغاثة المواطنين الفلسطينيين.

ثالثا: التأكيد على أن قطع الاتصالات عن قطاع غزة يهدف إلى عزل أكثر من مليوني إنسان واخفاء جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال هناك عن العالم، فضلاً عن إعاقة مهام المنظمات الدولية وبالأخص أونروا (UNRWA).

واختتم الرئيس العراقي قائلا: إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من أعمال وحشية الآن هي محاولة مجرمة تهدف إلى إخراج الفلسطينيين من ديارهم وهي سياسة بائسة ومرفوضة رفضا باتاً.