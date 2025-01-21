الرئيس العراقي يدعو ملك بلجيكا لزيارة بغداد وافتتاح سفارة بلاده

شفق نيوز/ وجه رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، يوم الثلاثاء، الدعوة الى ملك بلجيكا فيليب ليوبولد لزيارة العراق، كما دعا لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وفتح سفارة لبلجيكا في بغداد.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رشيد، التقى في مركز المؤتمرات بدافوس، ملك بلجيكا، على هامش فعاليات منتدى دافوس في سويسرا، وبحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين".

وأضاف أن "اللقاء استعرض مجالات التعاون بين البلدين الاقتصادية والتجارية وآليات دعمها، حيث وجّه رشيد دعوة رسمية للملك فيليب لزيارة العراق في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين لتشمل القطاعات الاقتصادية الرئيسة، والتحوّل في مجال الطاقة"، مشيرا إلى أن "الاستقرار الأمني الذي يتمتع به العراق مؤخرا وهو ما يشكل فرصة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي البناء ويسهل دخول الشركات البلجيكية للسوق العراقية ويحقق التنمية المستدامة".

وتابع أن "رئيس الجمهورية، دعا الملك فيليب لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في العراق من خلال افتتاح سفارة بلجيكية ببغداد، عادا إياها خطوة مهمة على طريق تعميق الروابط بين الشعبين والبلدين، ومما سيسمح بزيادة التعاون في العديد من المجالات".

وأشار رشيد، بحسب البيان إلى "أهمية التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وبما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في تعزيز الأمن والسلم العالميين".

ولفت البيان إلى أن "الطرفين بحثا القضايا والمواضيع المطروحة في منتدى دافوس، وضرورة الوصول إلى رؤية مشتركة بشأن التغيرات المناخية والبيئية والخروج بمقررات تسهم في إيجاد الحلول للقضايا الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية الراهنة".