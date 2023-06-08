الرئيس العراقي يدعو إلى عدم استهلاك الخزين الإستراتيجي للمياه بإفراغ سد الموصل

شفق نيوز/ دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، إلى ضرورة الحفاظ على الخزين الاستراتيجي من المياه في العراق وعدم افراغ سد الموصل أكبر السدود في البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه وفداً يمثل شخصيات اجتماعية من المواطنين الشبك، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة .

ونقل البيان عن رشيد قوله: العراقيين متساوون في الحقوق، ويجب تطبيق معيار الرجل المناسب في المكان المناسب وبدون أي تمييز بين مواطن وآخر، مبينا أن الشبك مكون مهم ساهم في عملية البناء ومواجهة التحديات المختلفة.

وأشار إلى أهمية إقرار الموازنة لتقديم الخدمات لفئات الشعب العراقي، وتأهيل البنى التحتية والبدء بتنفيذ المشاريع الحيوية التي ستكون لها انعكاسات إيجابية على حياة المواطنين.

وتحدث رئيس الجمهورية عن الاستخدام الأمثل للمياه في المواسم الزراعية والتأكيد على عدم استهلاك الخزين الاستراتيجي، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة المعالجة المستمرة لسد الموصل وعدم إفراغ السد من المياه.

كما تطرق الرئيس إلى مشكلة النازحين وأوضاعهم المأساوية، حيث أكد أن المعاناة الحقيقية هي معاناة النازحين في المخيمات ويجب حسم ملفهم وإعادتهم لمناطق سكناهم بعد تأهيلها وتوفير الأجواء المناسبة لعودتهم.

من جانبهم، أشار أعضاء وفد الشبك إلى أن الأمور في سهل نينوى ومناطق الموصل مستقرة والأوضاع الأمنية جيدة ومؤمنة، مؤكدين أن هناك نقصا ملموسا في تقديم الخدمات الضرورية للأهالي آملين العمل على معالجة ذلك.

ويُعتبر سد الموصل الذي بني في العام 1950، من أكبر السدود التي بُنيت في العراق، ويأتي في المرتبة الرابعة بكونه من أكبر السدود في منطقة الشرق الأوسط، ويُوفر هذا السد المياه، والكهرباء لما يزيد عن مليون عراقي.

ويعاني العراق منذ سنوات عدة من أزمة مائية شديدة بسبب قلة الإيرادات المائية من دول المنبع، إلى جانب قلة الأمطار، ما أدى إلى انخفاض شديد في مناسيب نهريّ دجلة والفرات، وبلغت الأزمة ذروتها في السنوات الثلاث الأخيرة ليشهد البلد في العام الحالي جفاف عدد من الأنهار والاهوار.