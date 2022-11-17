الرئيس العراقي يدعو إلى حل الخلافات بين اربيل وبغداد والعمل على تشريع قانون النفط والغاز

شفق نيوز/ دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، إلى ضرورة حل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد والعمل على تشريع قانون النفط والغاز بشكل يرضي الطرفين.

جاء ذلك في كلمة له خلال منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط المنعقد في الجامعة الامريكية بدهوك.

وقال الرئيس العراقي في كلمته، "إننا انشغلنا كثيرا بمسألة انتخاب رئيس الجمهورية والحكومة الاتحادية وما شهدنا في تلك الفترة يجب ان نتعض منه ويكون عاملا لكي نعمل معا لحل المشاكل كافة في الانتخابات المقبلة".

وأضاف "اليوم لدينا الكثير من العمل الذي يجب ان نقوم به على أساس الحكومة الاتحادية لتنفيذ هذه النقاط التي اتفقنا عليها في تشكيلها، ويجب أن ندعمها دوما"، مؤكدا انه "ومنذ ثلاثة سنوات لم تستطع الحكومة العراقية ان تخطو خطوات ايجابية في صياغة الموازنة وحل المشاكل الاقتصادية والسياسية".

وأردف رشيد بالقول إن "ما يذكر اليوم في البرنامج الحكومي اود ان اتحدث عنه باختصار قبل كل شيء يجب ان يستتب الامن والاستقرار في جميع أنحاء العراق وهذه نقطة المهمة ونحاول تحقيقها"، مؤكدا على ضرورة "تنفيذ المشاريع الخدمية في العراق كافة"، وفقا للبرنامج الحكومي.

كما أشار إلى أن الوضع الاقتصادي والتجاري والاجتماعي والصحي، والتعليم والخدمات في مستوى يجب أن تتطور فيها، و بالفترة الماضية الحكومة الاتحادية بعيدة عن تحقيق هذه الأهداف، ويجب ان تكون هناك محاولات جادة لكي يرتاح الشعب العراقي ويبتعد عن المشاكل".

وتابع الرئيس العراقي بالقول إن "هناك نقاطا اخرى تمّكن في ان تكون هناك شراكة قوية وحقيقية لحل المشاكل التي نعاني منها"، منوها إلى أن "هناك نقطة مهمة اخرى تكمن في معالجة المشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان".

وشدد على أنه "يجب أن تُحل هذه المشاكل على أساس الدستور، ويجب أن تكون الحلول بشكل لا يعتب أحد على الآخر لأن الدستور يجب ان يكون الفيصل والحكم".

ولفت رشيد إلى أن "هناك العديد من الخطوات يجب ان يحلها مجلس النواب العراقي وحكومة الاقليم تتمثل بقانون النفط والغاز، يجب أن نبدأ سريعا بهذا الموضوع".