الرئيس العراقي يدعو إلى توفير الدعم والتسليح للحشد الشعبي

شفق نيوز / دعا الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الأربعاء، إلى توفير الدعم والتسليح لقوات الحشد الشعبي.

وقال عبد الله العلياوي، المستشار الأقدم للرئيس العراقي في كلمة ألقاها بالنيابة عن رشيد، خلال الحفل المركزي السنوي بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيس الحشد الشعبي: "إذ نبارك للحشد الشعبي ذكرى تأسيسه ندعو إلى توفير الدعم والتسليح والتجهيز والاعتناء بجرحاه ورعاية أسر الشهداء منهم".

وأضاف أن "على كل مؤسسات الدولة تخليد ذكرى شهداء الحشد الشعبي، وفي مقدمتهم أبو مهدي المهندس (نائب رئيس هيئة الحشد)، فضلاً عن استبعاد كل من يسيء إلى سمعة هذه المؤسسة".