الرئيس العراقي يدعو لمشاركة واسعة في الانتخابات لترسيخ التداول السلمي

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم السبت، أن العراق يقف أمام مرحلة وطنية جديدة ومهمة تتمثل في إجراء الانتخابات التشريعية، مشددًا على أهمية المشاركة الواسعة والفاعلة في التصويت لترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة وتعزيز الاستقرار في البلاد.

وقال رشيد في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "شعبنا وبلدنا يقفان اليوم أمام استحقاق وطني كبير ومرحلة جديدة نحو إرساء السلام والاستقرار والتنمية عبر إجراء الانتخابات التشريعية، بما يؤكد الالتزام بمبدأ التداول السلمي للسلطة وفق السياقات الدستورية والديمقراطية عبر صناديق الاقتراع".

ودعا الرئيس العراقي الناخبين والقوات الأمنية بكل تشكيلاتها إلى "المشاركة الفاعلة في الانتخابات، والتصويت بحرية ونزاهة لاختيار ممثليهم في مجلس النواب، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد".

وأضاف أن "المشاركة الواسعة هي الطريق الوحيد لمعالجة السلبيات وتطوير النظام السياسي، وصولًا إلى تشكيل حكومة اتحادية جديدة قوية ومقتدرة تعكس طموحات المواطنين وتلبي احتياجاتهم وتصون وحدة واستقلال وسيادة العراق"، مؤكدًا أهمية "بناء علاقة دستورية قائمة على التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان وبقية المحافظات".

وختم رشيد بالتذكير بـ"التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء الشعب والقوات الأمنية من الجيش والشرطة والبيشمركة والحشد الشعبي في سبيل كرامة العراق"، مشيدًا بـ"الشهداء الذين بذلوا أرواحهم من أجل عراق حر قوي مستقل ينعم فيه أبناؤه بالخير والرفاه".

ومن المقرر أن تنطلق عملية الاقتراع الخاص للقوات الأمنية صباح يوم غد الأحد، على أن يبدأ الاقتراع العام يوم الثلاثاء المقبل.