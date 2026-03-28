الرئيس العراقي يدعو لكشف ملابسات استهداف منزل نيجيرفان بارزاني وتعزيز التنسيق الأمني

دان رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، يوم السبت، استهداف منزل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك، داعياً الجهات الأمنية إلى كشف ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه وتعزيز التنسيق بين الحكومة الاتحادية والإقليم.

وقال رشيد في بيان "ندين الاعتداء الذي استهدف منزل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك، والذي يعد تجاوزاً خطيراً يهدد أمن واستقرار البلاد ويقوض جهود التهدئة والحفاظ على السلم الداخلي".

ودعا إلى "الكشف عن ملابسات الحادث ومحاسبة الجهات المسؤولة عنه وفق القانون"، مؤكداً أهمية "تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات وحماية أمن المواطنين والمؤسسات الحكومية".

وشدد رشيد على ضرورة "منع أي محاولات لزج العراق في الصراعات الإقليمية، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية وتغليب لغة الحوار بما يحفظ استقرار العراق ويصون أمنه الوطني".