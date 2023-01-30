الرئيس العراقي يدعو لحوار "حاسم" للمسائل العالقة بين بغداد وكوردستان

شفق نيوز / شدد الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الاثنين، على ضرورة الركون إلى الحوار الفاعل والجاد لحسم المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، وفق الدستور والقانون.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس الجمهورية، في قصر بغداد، نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، والوفد المرافق له، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء، بحث التطورات العامة في البلاد بما في ذلك إقليم كوردستان، والتأكيد على دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري، والعمل والتنسيق من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار وتوحيد الرؤى لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه البلاد.

وأشار رشيد، وفق البيان، إلى أهمية "إقرار الموازنة المالية العامة للبلد لارتباطها بشكل مباشر بحياة المواطنين".

من جانبه، ثمّن قوباد طالباني، دور رئيس الجمهورية، في تقريب وجهات النظر وإيجاد حلول للمسائل العالقة.