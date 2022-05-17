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الرئيس العراقي يدعو لتعاون دولي وإقليمي لمواجهة التغيرات المناخية الحادة

Category: سیاسة

Date: 2022-05-17T10:00:31+0000
الرئيس العراقي يدعو لتعاون دولي وإقليمي لمواجهة التغيرات المناخية الحادة

شفق نيوز/ قال رئيس الجمهورية برهم صالح خلال تسلمه أوراق اعتماد سفراء جدد اليوم الثلاثاء إن العراق ينطلق نحو علاقات متوازنة، ويدعم التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة تحديات الإرهاب والاقتصاد والتغير المناخي.

وتسلم برهم صالح، اليوم في قصر السلام ببغداد، أوراق اعتماد سفراء كل من كندا غريغوري غاليغان، وجمهورية الصين الشعبية تسوي وي، وجمهورية إيران الإسلامية محمد كاظم آل صادق.

وقال رئيس الجمهورية، خلال استقباله السفراء كلاً على حدة، إن سياسة العراق الخارجية تقوم على إقامة علاقات متوازنة متينة تقوم على تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري، وتجاوز الخلافات والتوترات في المنطقة عبر الحوار والتلاقي.

ولفت إلى أن التعاون الدولي والإقليمي المشترك لمواجهة التحديات العالمية الآنية يمثل ضرورة، وأبرزها مواصلة مكافحة الإرهاب والتطرف، ومعالجة التقلبات الاقتصادية والأزمات الصحية، ومواجهة التغيرات المناخية الحادة التي تُمثل خطراً يهدد الجميع.

من جانبهم، اعرب السفراء لرئيس الجمهورية، عن تطلعاتهم في تطوير العلاقات مع العراق في مختلف المجالات وبما يعزز الأواصر المشتركة.

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