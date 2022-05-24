الرئيس العراقي يدعو لتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد

شفق نيوز/ دعا رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح يوم الثلاثاء إلى ضرورة تشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد باعتباره اقتصاداً سياسياً للعنف والإرهاب.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم في قصر السلام ببغداد، وفد البرلمان الأوروبي برئاسة رئيسة لجنة الأمن والدفاع ناتالي لويزو والوفد المرافق لها، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة.

وأكّد صالح أهمية العلاقات الثنائية المشتركة التي تجمع العراق والاتحاد الأوروبي باعتباره شريكاً أساسياً في مختلف المجالات، وخصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف ومواجهة خلايا داعش إلى جانب تطوير قدرات قوات الأمن العراقية عبر الاستفادة من الخبرات الأوروبية في هذا الصدد.

وأضاف الرئيس أن هناك حاجة لتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد على غرار التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، لكون الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف والإرهاب، ولن يتم القضاء على الإرهاب والتطرف إلا بتجفيف منابع تمويله المستندة على أموال الفساد، مشيراً إلى أن الإرهاب والفساد متلازمان ومترابطان ومتخادمان ويديم أحدهما الآخر.

وأشار إلى أن قوات الأمن العراقية بكافة تشكيلاتها تواصل بحزم عملياتها للقضاء على ما تبقى من الخلايا الإرهابية التي تهدد أمن العراق والمنطقة، لافتاً إلى أنه لا يمكن أن نستخف بخطورة الإرهاب، ونؤكد ضرورة إنهاء الصراعات والأزمات في المنطقة والعالم وإرساء السلام، لأن استمرار الصراعات يمثّل متنفساً للمجاميع الإرهابية.

من جانبها، أكدت ناتالي لويزو، التزام الاتحاد الأوروبي بدعم أمن واستقرار العراق وتمكين قواته الأمنية في مكافحة الإرهاب، مشيدةً بالدور المهم الذي لعبه العراق في مكافحة داعش إلى جانب جهوده في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.