الرئيس العراقي يدعو كوردستان لاستكمال إجراءات جعل حلبجة محافظة

شفق نيوز/ دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، يوم الثلاثاء، حكومة إقليم كوردستان وبرلمان الإقليم، إلى استكمال الإجراءات القانونية لتصبح حلبجة محافظة، مشددا على جعل هذه المدينة" نموذجية" في التقدم والتطور.

وقال عبد اللطيف جمال رشيد في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "في الذكرى (35) لمجزرة حلبجة الإجرامية أوكد تعاطفي مع ضحايا الظلم الكبير الذي وقع على أبناء المدينة، مضيفا ليطمئن شهداء حلبجة، ولتلتئم كل الجراح، وسنبقى دائما أوفياء لتلك التضحيات الزكية، حيث نؤكد استعدادنا لتقديم المساعدة إلى مدينة حلبجة الحبیبة.

وتابع، لقد تسببت مجزرة حلبجة وقصفها بالأسلحة الكيميائية في جراح خطيرة للإنسانية بأسرها، وقد نحتاج إلى وقت طويل حتی تلتئم تلك الجراح.

وقال أيضا، بهذه المناسبة، أهنئ أبناء حلبجة الكرام بمناسبة إصدار الحكومة الاتحادية قراراً بتحویلها إلى محافظة، وأدعو حكومة إقليم كردستان، وبرلمان الإقليم، والأحزاب السياسية إلى توحيد الجهود لتنفيذ واستكمال الإجراءات القانونية لتصبح حلبجة محافظة، وكذلك أدعو إلى معالجة أوجه القصور في إدارة مدينة حلبجة من أجل جعل هذه المدينة نموذجية تقدما وتطورا ومكانة.

وأشار إلى أن مأساة حلبجة واستذكارها تحثنا للمضي قدما نحو خدمة المدينة وأسر الضحايا من خلال بذل المزيد من الجهود لتضميد الجراح وإزالة آثار الدمار.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد صوت الإثنين 13 اذار الجاري، على مشروع قانون جعل حلبجة المحافظة التاسعة عشرة في العراق، بعد 35 عاما من الهجوم الكيماوي على المدينة، لكن مواطني المدينة يشكون من عدم تقديم الخدمات بالشكل الصحيح.