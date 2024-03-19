الرئيس العراقي يخبر السفير البريطاني بآخر مستجدات الموقوفين في السجون

شفق نيوز/ أكد الرئيس العراقي، يوم الثلاثاء، حرص بلاده على توطيد سبل التعاون مع بريطانيا.

وقال بيان رئاسي، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، سفير المملكة المتحدة لدى العراق ستيفن هيتشن، وأكد خلال اللقاء، حرص العراق على تعزيز علاقاته مع المملكة المتحدة، وتوطيد سبل التعاون الثنائي وبما يخدم المصالح المتبادلة، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتعزيز السلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وبحسب البيان، فقد أشار الرئيس العراقي إلى أن رئاسة الجمهورية تعمل بشكل متواصل على إنهاء ملف الموقوفين الذين انتهت فترة محكومياتهم من خلال اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية ووزارتي الداخلية والعدل ومجلس القضاء الأعلى، حيث تم إطلاق سراح مايقارب من تسعة آلاف موقف.

كما نقل البيان، عن رئيس الجمهورية تأكيده، خلال لقائه السفير، أهمية العمل لمتابعة تطبيق مقررات اللجنة العليا لتنفيذ المادة (140) الدستورية وحسم المسائل المتعلقة بالأراضي الزراعية ومعالجة التغييرات الديمغرافية وبما يضمن حقوق المواطنين في كركوك من خلال تطبيق القانون.

وتطرق الرئيس العراقي أيضا، وفق البيان، إلى العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، مبينا أن هناك رغبة لدى الجانبين في مواصلة الحوار بشأن القضايا المتعلقة بإقرار الميزانية ودفع مستحقات موظفي إقليم كردستان أسوة بأقرانهم من الموظفين، وضرورة توفير الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات في إقليم كردستان.

من جانبه، أكد السفير هيتشن دعم الحكومة البريطانية لجهود العراق في مسار تثبيت الأمن الإقليمي، مشيداً بدوره المحوري في ترسيخ أسس السلام في المنطقة، ومثنيا على دور رئيس الجمهورية في تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية العراقية.